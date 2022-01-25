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İstanbul kar altında! Ekrem İmamoğlu balıkçıda

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Giriş Tarihi: 25.01.2022 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022
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İstanbul kar altında! Ekrem İmamoğlu balıkçıda

İstanbul'da Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Bu tabloya CHP'li İBB çaresiz kaldı. Bu yetmezmiş gibi İstanbullu karla boğuşurken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Sarıyer'de bir balıkçıda görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

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