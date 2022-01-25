25 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ekrem İmamoğlu'nun balıkçı sefasına Bakan Varank'tan tepki

Ekrem İmamoğlu'nun balıkçı sefasına Bakan Varank'tan tepki

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.01.2022 18:25
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dün milyonlarca İstanbullu, şehir merkezinde mahsur kaldı. Kar küremesi yapmanız, tuzlama yapmanız da mı engellendi? Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz. İstanbul’u kar kıyamet götürüyor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gitmiş bir balıkçı restoranında görüntü veriyor" dedi. .
Ekrem İmamoğlu’nun balıkçı sefasına Bakan Varank’tan tepki
Ekrem İmamoğlu'nun balıkçı sefasına Bakan Varank'tan tepki
İstanbul’da yoğun kar yağışı sonrası izler silinmeye çalışılıyor
İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası izler silinmeye çalışılıyor
Rusya Ukrayna’yı işgal eder mi?
Rusya Ukrayna'yı işgal eder mi?
İstanbul’a girişler serbest!
İstanbul’a girişler serbest!
İETT otobüsleri garajda yatıyor
İETT otobüsleri garajda yatıyor
İstanbul’da yollar trafiğe açıldı
İstanbul'da yollar trafiğe açıldı
Başkan Erdoğan’dan taziye telefonu
Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu
Türkiye’nin ilk SİDA’sından tam isabet!
Türkiye'nin ilk SİDA'sından tam isabet!
Trakya’dan İstanbul’a araç geçişine izin verilmiyor
Trakya'dan İstanbul'a araç geçişine izin verilmiyor
CHP’nin “tıkır tıkır” algısı çöktü
CHP’nin “tıkır tıkır” algısı çöktü
Askeri helikopterle hasta sevki
Askeri helikopterle hasta sevki
31 Ocak’a kadar ara verildi
31 Ocak’a kadar ara verildi
Daha Fazla Video Göster