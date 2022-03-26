Şanlıurfa'da 3 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki Muharrem'in cesedi kolları kopmuş halde bulundu! Valilikten açıklama geldi
Şanlıurfa'da üç gündür kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Muharrem A.'nın cansız bedeni yapılan araştırmalar sonucunda bulundu. Cesedi ve kolları kopmuş durumda bulunan Muharrem ile alakalı, valilik, adli ve idari soruşturma başlattığını açıkladı. Açıklamada feci şekilde can veren çocuğun, "Arazide bulmuş olabileceği bir cismin infilak etmesi sonucunda hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Şanlıurfa'da, Özel Harekat polislerinin atış eğitimi yaptığı bölgede, ölü ve kolları kopmuş halde bulunan Muharrem A. ile alakalı, valilik, adli ve idari soruşturma başlattığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Arazide bulmuş olabileceği bir cismin infilak etmesi sonucunda hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
CESEDİ GÖRENLER TELEFONA KOŞTU
Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşandı. Çobanlık yapan 16 yaşındaki Muharrem A., 3 gün önce eve gitmedi. Muharrem'den herhangi bir haber alınamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.
Dün akşam saatlerinde Çalışkan Mahallesi kırsalında yerde hareketsiz halde yatan birini görenler jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, incelemenin ardından cesedi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderdi. Yapılan incelemede cesedin 3 gün önce ortadan kaybolan Muharrem'e ait olduğunu belirlendi.
VALİLİK AÇIKLAMASI
Valiliğin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: "Eyyübiye ilçesi Çalışkanlar Mahallesi'nde meydana gelen şüpheli ölüm olayının ardından yapılan detaylı soruşturmada; bölgenin Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'müzce 2005 yılından bu yana resmi atış ve eğitim yeri olarak kullanıldığı, şüpheli ölüm olayının söz konusu alanın yaklaşık 300 metre dışında yaşandığı ve olay günü İl Emniyet Müdürlüğü personelinin sabah vakitlerinde alana gelip, eğitimi tamamladıktan sonra saat 15.08'de atış alandan ayrıldıkları PTS kayıtları, güvenlik kameraları ve alınan beyanlardan anlaşılmıştır.
Aynı gün 16.40 sıralarında maktulün arkadaşına kendi kullanmış olduğu cep telefonundan mesaj gönderdiği, 17.30'da da başka bir arkadaşıyla telefonla görüşme yaptığı tespit edilmiştir. Ayrıca, yapılan otopsi incelemesinde; maktulün vücudunda mermi giriş çıkışının bulunmadığı, vücudun değişik yerlerinde metal parçaları olduğu anlaşılmıştır. Bu verilerden hareketle, maktulün saat 17.30'dan sonraki bir saatte arazide bulmuş olabileceği bir cismin infilak etmesi sonucunda hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir."
Öte yandan, Muharrem Aksem'in bulunduğu alanda inceleme yapan yakınları, tarlada çok sayıda mühimmat olduğunu cep telefonlarıyla çekerek sorumluların bulunmasını istedi. Muharrem Eyyübiye ilçesinde defnedilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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