Şanlıurfa’da 3 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki Muharrem’in cesedi kolları kopmuş halde bulundu! Valilikten açıklama geldi

Aynı gün 16.40 sıralarında maktulün arkadaşına kendi kullanmış olduğu cep telefonundan mesaj gönderdiği, 17.30'da da başka bir arkadaşıyla telefonla görüşme yaptığı tespit edilmiştir. Ayrıca, yapılan otopsi incelemesinde; maktulün vücudunda mermi giriş çıkışının bulunmadığı, vücudun değişik yerlerinde metal parçaları olduğu anlaşılmıştır. Bu verilerden hareketle, maktulün saat 17.30'dan sonraki bir saatte arazide bulmuş olabileceği bir cismin infilak etmesi sonucunda hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir."

Öte yandan, Muharrem Aksem'in bulunduğu alanda inceleme yapan yakınları, tarlada çok sayıda mühimmat olduğunu cep telefonlarıyla çekerek sorumluların bulunmasını istedi. Muharrem Eyyübiye ilçesinde defnedilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.