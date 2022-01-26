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Murat Ongun'a sosyal medya dersini verdi: En büyük troll senmişsin

Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarılara rağmen kar yağışına hazırlık yapmayan İBB, vatandaşların büyük zorluklar çekmesine neden oldu. Megakent karla mücadele verirken İmamoğlu'nun balıkçı keyfi sabırları taşırdı. Bu sırada balıkçı sefası görüntülerinin yalan olduğu algısını oluşturmak için yoğun bir şekilde mesajlar vermeye çalışan Murat Ongun da halka "troll" demek suretiyle hakaret etti. Herkesin İstanbul'da zannettiği Ongun'un da İsviçre'de olduğu doğrulandı. İstanbul'da bulunmadığı halde, halkın yaşadığı sıkıntıları görmezden gelen Murat Ongun'a sosyal medyadan dikkat çeken bir tepki geldi.

Giriş Tarihi: 26.01.2022 15:28 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 15:31
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Murat Ongun’a sosyal medya dersini verdi: En büyük troll senmişsin
İstanbul karlar altında kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise vatandaş yollarda çile çekerken, restoranda keyif yaptı.
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Murat Ongun’a sosyal medya dersini verdi: En büyük troll senmişsin
Sözcüsü Murat Ongun'un da İsviçre'nin Cenevre şehrinde bir kayak merkezinde olduğu ortaya çıktı.
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Murat Ongun’a sosyal medya dersini verdi: En büyük troll senmişsin

EKREM İMAMOĞLU İLE MURAT ONGUN'A TEPKİ

İmamoğlu ile Ongun'a tepki yağdı. Ongun, gelen tepkiler üzerine; İmamoğlu'nun balıkçıya gittiğini, kendisinin de tatilde olduğunu doğruladı.

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Murat Ongun’a sosyal medya dersini verdi: En büyük troll senmişsin

MURAT ONGUN: 'YURTDIŞINDAN GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK HİÇ ZOR DEĞİL…'

Ongun, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Ekrem Başkan dün 19 saat mesai yapıp hem AKOM'dan hem sahadan mücadeleyi yönetti. 1 saatlik de yemek molası verdi balıkçıda. Konu bu. Ayrıca, yurtdışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil…

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Murat Ongun’a sosyal medya dersini verdi: En büyük troll senmişsin

Skandal açıklama sonrası Ongun'a yine tepki yağdı. Vatandaşlar şu paylaşımları yaptı: