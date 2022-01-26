Murat Ongun'a sosyal medya dersini verdi: En büyük troll senmişsin

Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarılara rağmen kar yağışına hazırlık yapmayan İBB, vatandaşların büyük zorluklar çekmesine neden oldu. Megakent karla mücadele verirken İmamoğlu'nun balıkçı keyfi sabırları taşırdı. Bu sırada balıkçı sefası görüntülerinin yalan olduğu algısını oluşturmak için yoğun bir şekilde mesajlar vermeye çalışan Murat Ongun da halka "troll" demek suretiyle hakaret etti. Herkesin İstanbul'da zannettiği Ongun'un da İsviçre'de olduğu doğrulandı. İstanbul'da bulunmadığı halde, halkın yaşadığı sıkıntıları görmezden gelen Murat Ongun'a sosyal medyadan dikkat çeken bir tepki geldi.