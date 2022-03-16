Şoföre kızdı İETT otobüsüne ateş saçtı

Ö.G. isimli kişinin aracıyla olay yerine gelerek bir süre beklediği, otobüse ateş ettiği ve olay yerinden yine kendi aracıyla uzaklaştığı tespit edildi. Ö.G. yakalandı. Ö.G.'nin olayı; otobüs sahibi olan F.G. ile aralarındaki alacak-verecek meselesi yüzünden gerçekleştirdiği tespit edildi.