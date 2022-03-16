Şoföre kızdı İETT otobüsüne ateş saçtı
İstanbul’da park halindeki bir belediye otobüsüne ateş açan saldırgan yakalandı. Saldırganın olayı; otobüs şoförüyle arasındaki alacak-verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren "Silahlı Saldırı" olayı 14 Mart Pazartesi sabahı saat 06.20 sıralarında Kağıthane İlçesi'ne bağlı Yahya Kemal Mahallesi Güzeldere Caddesi üzerinde meydana geldi.
Park halinde bulunan bir toplu taşıma aracına ateş açan bir kişi kaçtı. Otobüsün ön camına beş kurşun isabet etti. İstanbul Polisi hemen inceleme başlattı.
Ö.G. isimli kişinin aracıyla olay yerine gelerek bir süre beklediği, otobüse ateş ettiği ve olay yerinden yine kendi aracıyla uzaklaştığı tespit edildi. Ö.G. yakalandı. Ö.G.'nin olayı; otobüs sahibi olan F.G. ile aralarındaki alacak-verecek meselesi yüzünden gerçekleştirdiği tespit edildi.
"Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından ötürü hakkında yasal işlem yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi.
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