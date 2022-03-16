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FETÖ'nün güncel kamu yapılanmasında yeni gelişme! O isimler tutuklandı

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 16.03.2022
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FETÖ’nün güncel kamu yapılanmasında yeni gelişme! O isimler tutuklandı

FETÖ'nün güncel kamu yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 5 kişi tutuklanırken 3 kişi ise itirafçı oldu.

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