İstanbullununu bitmeyen ulaşım çilesi: Esenyurt'ta metrobüsler çarpıştı! Sultangazi'de vatandaşlar İETT'yi iterek kurtardı
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, Haramidere Sanayi Sitesi Durağı'nda duran metrobüse arkasından gelen metrobüs çarptı. Kaza sonucunda dört kişi hafif bir şekilde yaralandı. Öte yandan Sultangazi'de kar yağışı sebebiyle yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar iterek kurtardı. O anlar saniye saniye kameraya kaydedildi.
Beylikdüzü yönünde seferini gerçekleştiren metrobüse, arkasından durağa yaklaşmakta olan başka bir metrobüs çarptı.
4 YARALI
Kazada metrobüslerde bulunan 4 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Metrobüsler ise çekildi.
Metrobüs kazasının yaşandığı sıralarda D-100 Karayolu Beylikdüzü mevki Avcılar istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki otomobile çarptı.
Sürücüsünün kazayı fark etmediği bir servis aracı da kazaya karışırken, arkadan gelen hafif ticari araç servis aracına çarptı.
Kaza sonucu hafif ticari araçta bulunan iki kişi yaralandı. D-100 Karayolu'nun sol şeridi trafiğe kapanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
SULTANGAZİ'DEN YOLDA KALAN İETT'Yİ VATANDAŞLAR İTTİ
Sultangazi'de kar ile kaplı yolda İETT otobüsleri mahsur kaldı. İsmetpaşa Mahallesi'nde kar yağışı nedeniyle yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti.
O ANLAR KAMERADA
Yoğun kar yağışı nedeniyle gidemeyen İETT otobüsü yolcuların yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Vatandaşları İETT otobüsünü ittiği anlar kameralara yansıdı.
Diğer görüntülerde ise Eski Edirne Asfaltı üzerinden Cebeci Mahallesi istikameti dönüşünde kar nedeniyle yolda kaldı.
Otobüs sürücüsünün olduğu yerde yaptığı manevralar sonrası kaldığı yerden kurtularak yoluna devam etti.
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