Son dakika: Beyoğlu'nda İETT otobüsü dehşet saçtı: Halk Ekmek büfesine çarptı
Son dakika haberine göre Beyoğlu'nda , İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine çarptı. Kazada, büfe işletmecisi hafif şekilde yaralanırken, o sırada müşteri olmaması olası bir facianın yaşanmasını önledi.
Kaza, Piri Paşa Mahallesi Kalaycıbahçe Şaban Deresi Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 54 HT hat numarasıyla Hasköy-Taksim seferini yapan İETT otobüsü sürücüsü son durak olan Kalaycıbahçe'de yolcularını indirdikten sonra perona yanaşmak istedi.
Sürücünün manevra yaptığı sırada, iddiaya göre otobüsün elektronik aksamında arıza meydana geldi.
Sürücünün kontrolünden çıkan otobüs, önce Halk Ekmek büfesine ardından da ağaca çarptı.
Otobüs ve büfenin ağır hasar gördüğü kazada büfe işletmecisi Hüseyin Uluocak hafif şekilde yaralandı. Uluocak, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
HALK EKMEK BÜFESİ ÇALIŞANI YARALANDI
Kazayı haber alarak olay yerine gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, görevlilerden kazayla ilgili bilgi aldı. Yıldız "Büyükşehir'e ait bir belediye otobüsü. Halk Ekmek'e çarpmış. Şoför frene bastığı halde gaz kaynaklı kaza olmuş. Halk Ekmek büfesinde olan arkadaşımız hastaneye kaldırıldı. Çok fazla ciddi şey yok. Kaşında bir yarılma olduğu ifade edildi. Allah'tan kuyrukta, ekmek almaya gelen vatandaşlarımız, hemşerilerimiz yoktu. Dolayısıyla bir yaralanmanın dışında önemli bir durum yok. Biz zamanında tedbir amaçlı iki üç tane duba koyduk. Otobüs o dubaya çarpmış, daha büyük bir kaza olmasını da önlemiş oldu. Zaman zaman Büyükşehir Belediye Başkanımıza çağrı yapıyoruz. Yani bu halk otobüslerinin, belediye otobüslerinin, İETT'deki çalışanların da can güvenliği, otobüstekilerin de can güvenliği, yolda olanların, yayaların da can güvenliği bakımından. Bilen arkadaşların ifadesine göre merkezi sistemde bir kilitlenme olmuş otobüsün. Dolayısıyla marşı çevirdiği anda gaza yüklenme oluyor. Otobüslerin bakımının yapılması konusunda buradan yine bir kez daha çağrı yapıyoruz. Çünkü insanların can güvenliği her şeyden kıymetli" diye konuştu.
Kazayı gören esnaf Gökhan Kesegen ise "Bir anda hızlı bir şekilde girdi. Allah'tan ekmek kuyruğu yoktu. Yazık günah. Bu niye oluyor, nasıl oluyor, anlamadım ben de" dedi.
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