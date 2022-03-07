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Son dakika: Beykoz'da İETT otobüsü 4 otomobile çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2022 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022
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Son dakika: Beykoz’da İETT otobüsü 4 otomobile çarptı

Son dakika haberine göre Beykoz, Çubuklu Caddesi'nde İETT otobüsü 4 otomobile çarptı. Kazada otobüsün çarptığı otomobillerden biri, bodrum katındaki eve girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre İETT otobüsünde bulunan 5 yolcu ile bodrum katındaki eve giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çubuklu Caddesi feribot iskelesi durağındaki Birol E'nin kullandığı İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, yolcularını aldıktan sonra Üsküdar yönünde devam ederken gaz pedalının takılması sonucu karşı yönden gelen İETT'ye bağlı özel halk otobüsüne çarptı.

Daha sonra park halindeki 2 otomobile vuran İETT otobüsü, önünde seyreden 34 BOZ 694 plakalı otomobili de sürükleyerek 3 katlı ahşap binaya çarparak durabildi. Kazada, binanın içerisine giren otomobil sürücüsü aracında sıkışarak yaralandı.


Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Otobüsteki yaralanan 5 yolcu da sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza nedeniyle Beykoz Sahil yolu trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

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