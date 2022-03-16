Çırılçıplak sokağa çıkıp arabaların üzerine uzandı! 'Çıplak Vatandaş'a meydan dayağı
Adana’da kıyafetlerini çıkartıp bir aracın üzerine uzanan şahsı bir mahalle sakininin darp etmesi anbean görüntülendi. Çıplak vatandaş daha sonra gözden kayboldu.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 15 Mart gecesi bir kişi yol ortasında kıyafetlerini çıkartıp bir aracın üzerine uzandı.
Bu durumu gören vatandaşlar, şahsa kıyafetlerini giymesi konusunda uyarıda bulundu ancak şahıs uyarıları dinlemeyip aracın üzerinde uzanmaya devam etti.
Bir süre sonra eli sopalı bir kişinin geldiğini gören şahıs, aracın üzerinden atlayarak kaçtı. Şahıs fazla uzaklaşmayarak mahalle sakinlerini tahrik etmeye devam etti.
Vatandaşlar uzaklaşınca da tekrar aracın üzerine çıkıp uzandı. Bu duruma isyan eden bir mahalle sakini, şahsın yanına gelerek onu darp etti.
Vatandaş uzun süre çıplak şahsı döverken, bu anlar da saniye saniye görüntülendi.
Vatandaşın elinden kurtulan şahıs olay yerinden kaçtı. Bir mahalle sakini de şahsın kıyafetlerini yerden alıp ona doğru götürdü. Çıplak vatandaş daha sonra gözden kayboldu.
Adana sokaklarında kıyafetlerini çıkartarak bir şahsın gezmesi, başrolünde Adanalı sanatçı Şener Şen'in oynadığı "Çıplak Vatandaş" filmini akıllara getirdi. Bu filmde de Şener Şen kıyafetlerini çıkartıp sokakta geziyordu.
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