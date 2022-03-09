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Bir İETT kazası daha! Bakırköy'de İETT otobüsü çarptığı aracı önünde sürükledi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.03.2022 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022
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Bir İETT kazası daha! Bakırköy’de İETT otobüsü çarptığı aracı önünde sürükledi

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde İETT otobüsü, kavşakta çarptığı aracını bir müddet önüne katarak sürükledi. Kazada araç içerisinde sıkışan şoför yaralandı.

Kaza, geçen gün saat 09.15 sularında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi'ne Ziya Erdem Caddesi ile Çekmece Caddesi'nin kesiştiği kavşakta yaşandı.

OTOMOBİLİ ÖNÜNDE SÜRÜKLEDİ

Yeşilköy-Taksim seferini yapan İETT otobüsü, kavşakta önüne çıkan Gamze M.'nin kullandığı 34 EIK 856 plakalı otomobile yandan çarptı. Otobüs, otomobili bir süre önünde sürükledi.

ARACIN İÇİNDE SIKIŞTI

Kaza sonrası otomobil içinde sıkışan Gamze M.'yi itfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkardı. Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sırasında İETT otobüsünün içinde yolcu olmadığı öğrenildi.

TRAFİK AKIŞI DURDU

Kavşaktaki kaza nedeniyle trafik akışı da bir süre tamamen durdu. Çekicinin otomobili kaldırmasının ardından iki cadde trafiğe açıldı.

BEYKOZ'DA DA İETT DEHŞET SAÇMIŞTI

Geçen günlerde yine bir İETT otobüsü kazası meydana gelmişti. Otobüs 5 araca çarpıp bir aracı da önüne katarak bir evin bodrum katına dalarak durabilmişti.

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