İETT kazaları bitmek bilmiyor! Kadıköy’de otobüs çarpan sürücü yaralandı

stanbul'un Kadıköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi'nde seyir halindeki Volkan Y'nin hakimiyetindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, Bengi S'nin kontrolünde park halindeki 34 CCE 371 plakalı araca, yola çıktığı esnada çarptı. Kaza sebebiyle, şoför otomobilde sıkıştı.

İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve 112 ekipleri sevk edildi.