İETT kazaları bitmek bilmiyor! Kadıköy’de otobüs çarpan sürücü yaralandı
YAŞAM AA
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde İETT otobüsünün çarptığı arabada sıkışan kadın sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
stanbul'un Kadıköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi'nde seyir halindeki Volkan Y'nin hakimiyetindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, Bengi S'nin kontrolünde park halindeki 34 CCE 371 plakalı araca, yola çıktığı esnada çarptı. Kaza sebebiyle, şoför otomobilde sıkıştı.
İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve 112 ekipleri sevk edildi.
SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle caddeden D-100 kara yolu istikametine doğru oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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