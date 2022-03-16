Avcılar’da İETT kazası! Kayarak yolu kapatan otobüse iki araç çarptı

Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle D-100 yanyolu kapandı. İşe gidiş saatine denk gelen kaza nedeniyle trafik yoğunlaşırken, işe gitmek için duraklarda bekleyenler uzun süre otobüs bekledi.

Yanyol araçların çekicilerle kaldırılması ardından yaklaşık 1 saat sonra trafiğe açıldı.