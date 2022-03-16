Avcılar'da İETT kazası! Kayarak yolu kapatan otobüse iki araç çarptı
Avcılar D-100 Yanyol'da İETT otobüsünün kayarak yolu kapatırken, arkasından gelen bir minibüs ve otomobil de otobüse çarptı. Yanyol araçların çekicilerle kaldırılması ardından yaklaşık 1 saat sonra trafiğe açıldı.
Otobüsün arka tarafı savrulurken arkasından gelen yumurta yüklü 34 BM 6448 plakalı minibüs ve 34 HE 5274 plakalı otomobil de otobüse çarptı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle D-100 yanyolu kapandı. İşe gidiş saatine denk gelen kaza nedeniyle trafik yoğunlaşırken, işe gitmek için duraklarda bekleyenler uzun süre otobüs bekledi.
Yanyol araçların çekicilerle kaldırılması ardından yaklaşık 1 saat sonra trafiğe açıldı.
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