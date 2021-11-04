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Göçük altında kalan işçi ambulans helikopterle kurtarıldı! Devletimizin her bir bireye böyle imkanlar sunması...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.11.2021 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021
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Göçük altında kalan işçi ambulans helikopterle kurtarıldı! Devletimizin her bir bireye böyle imkanlar sunması...

Trabzon'un Arsin ilçesinde içme suyu çekme çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 52 yaşındaki boru kaynakçısı Mehmet Çıracı ambulans helikopterle kurtarıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Çıracı, "Çok acı çektiğim ve feryat ettiğim için bulunduğumuz dağlık ve engebeli araziden ambulansın beni götürmesini bekleyemedik, ambulans helikopter çağırdılar. Helikopter o kadar hızlıydı ki, 10 dakika içerisinde geldi. Devletimizin her bir bireye böyle imkânlar sunması bizi çok memnun etti" dedi.

Trabzon'un Başdurak Köyü'nden Arsin ilçe merkezine içme suyu hattı çekme çalışmalarında boru kaynakçısı olarak çalışan 52 yaşındaki Mehmet Çıracı, çalışmalar sırasında göçük meydana gelince göçüğün altında kaldı.

Yanındaki arkadaşı kurtuldu ancak kendisi toprakla boru arasında sıkışınca yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından ayaklarından dışarı çıkarıldı ve nefes alması sağlandı.

Sabah'ın haberine göre o sırada etrafındakiler ambulans çağırdı ve kara yollarından gelen ambulanstaki ekip olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ancak bulundukları bölge dağlık ve engebeliydi. Hastanın hızlıca hastaneye kaldırılabilmesi için ambulans helikopter çağrıldı ve helikopter Araklı-Bayburt karayoluna iniş yaptı. Kazazede Mehmet Çıracı alınarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne nakledildi.

EKİP ÇOK İYİ VE PROFESYONELDİ

Mehmet Çıracı, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ambulans hemen geldi ama dağın tepesinde çok engebeli bir yol olduğu için beni götüremedi. Çok acı çekiyordum ve feryat ediyordum. Ambulans gelip müdahale etti ama beni hızlıca götürebilmek için ambulans helikopter çağırdılar ve o kadar hızlıydı ki, hemen 10 dakika içerisinde geldi. Hayatımda ilk defa helikoptere biniyorum.

BAKAN KOCA SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Trabzon'da yaşanan kazayı sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan resmi hesabından paylaştı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu bilgilere yer verdi:

"Kaza Trabzon Arsin'de yaşandı. kayan toprak sebebiyle sıkışmaya bağlı travma ihtimali bilgisini aldık. Acil ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulans Helikopter çağrıyla havalandı. 48 km mesafedeki Fakülte Hastanesine 11 dakikada ulaştı. Tanı: Sol femur boyun fraktürü."

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