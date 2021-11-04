Göçük altında kalan işçi ambulans helikopterle kurtarıldı! Devletimizin her bir bireye böyle imkanlar sunması...

Sabah'ın haberine göre o sırada etrafındakiler ambulans çağırdı ve kara yollarından gelen ambulanstaki ekip olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ancak bulundukları bölge dağlık ve engebeliydi. Hastanın hızlıca hastaneye kaldırılabilmesi için ambulans helikopter çağrıldı ve helikopter Araklı-Bayburt karayoluna iniş yaptı. Kazazede Mehmet Çıracı alınarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne nakledildi.

EKİP ÇOK İYİ VE PROFESYONELDİ

Mehmet Çıracı, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ambulans hemen geldi ama dağın tepesinde çok engebeli bir yol olduğu için beni götüremedi. Çok acı çekiyordum ve feryat ediyordum. Ambulans gelip müdahale etti ama beni hızlıca götürebilmek için ambulans helikopter çağırdılar ve o kadar hızlıydı ki, hemen 10 dakika içerisinde geldi. Hayatımda ilk defa helikoptere biniyorum.