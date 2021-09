İş insanı Erim Arıkan: Her yıl 40 milyon tavuğun gelişmesine fayda sağlıyoruz

Erim Arıkan Yağ A.Ş.'nin kurucusu Erim Arıkan, İzmir ve Gaziantep'te bulunan fabrikalarında hayvanlar için yemlik bitkisel asit yağı ürettiklerini söyledi: "Türkiye'de de hayvancılık sektörünün her geçen gün biraz daha büyümesiyle yemlik ham madde ihtiyaçları arttı. Biz, İzmir'de ve Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan yemlik yağ üretim fabrikalarımızda yılda 15 bin tondan fazla ürettiğimiz yemlik bitkisel asit yağı ile her yıl 40 milyondan fazla tavuğun gelişmesine fayda sağlıyoruz. Bu ürettiğimiz asit yağları, kanatlı hayvan yemine yüzde 5 oranında katılıyor ve tavuğa enerji sağlıyor."



TAVUK KALİTELİ YEM YERSE, BİZ DE KALİTELİ ET VE YUMURTA TÜKETİRİZ



Daha sağlıklı tavuk eti ve yumurtası tüketimi için tavuk yemine katılan protein oranı yüksek yağlar, toplum sağlığı açısından olumlu ivme kazandırdığı için büyük önem taşımaktadır. Arıkan, ürettikleri bu yağın nasıl elde edildiğini ise şöyle anlattı: "Ayçiçek yağlarının rafinasyonu aşamasında elde edilen ve tehlikesiz atık olan 'soapstock'ları topluyor, 'Yemlerde Kullanılması Gereken Yağlar Hakkında Teblik'e uygun olarak üretim prosesimizden geçiriyoruz. Elde ettiğimiz bu yağ, hayvan yemine katılarak tavuğa veriliyor. Tavuğa ne kadar kaliteli yem yedirirsek, biz de soframızda o kalite ölçüsünde tavuk eti ve yumurta tüketiriz. Soframızdaki lezzetli yumurta ve tavuk eti kaliteli yemden; kaliteli yem ise kaliteli yağdan elde edilir."



İSRAİL'E YEMLİK ASİT YAĞI İHRAÇ EDİYORUZ



Erim Arıkan Yağ A.Ş.'nin her yıl Türkiye'nin dört bir yanındaki öncü tavuk üreticilerine 15 bin tondan fazla yemlik asit yağı tedarik etmektedir. Kanatlı hayvan sektörünün gelişimini sağlamak ve müşterilerinin taleplerini karşılamak adına sürekli olarak ÜR-GE (üretim ve geliştirme) çalışmalarını yenilediklerini dile getiren Arıkan, bu kapsamda tavuk sektöründe kalite sürekliliğini sağladıklarının altını çizdi. ''Türkiye sınırlarını aşıp İsrail'deki tavuk üreticilerinin de taleplerini karşılayarak ülkemizin ekonomisine de katkıda bulunuyoruz." şeklinde konuşan Erim Arıkan, gelecek yıllarda yurtdışında çalıştıkları ülke sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

