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Türkiye yangınlara hızlı müdahalesiyle örnek oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.08.2021 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021
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Türkiye yangınlara hızlı müdahalesiyle örnek oldu

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin açıkladığı verilerine göre 2020'de ABD’de yangın başına düşen alan 68 hektar, İspanya’da 20.4 hektar, Kanada’da 76 hektar, Fransa’da 7.6 hektar iken Türkiye’de 6.2 hektar olarak kaydedildi. Veriler göz önünde bulundurulduğunda Türkiye felaketlere ve yangınlara hızlı müdahalesi ile dikkat çekiyor.

Dünya, son senelerde çok sayıda yangın, deprem ve sel gibi doğal afetlerle mücadele ediyor. Son zamanlarda özellikle Avrupa'da meydana gelen seller ve dünyanın pek çok noktasında patlak veren orman yangınları, doğal afetlerle mücadelenin ne kadar kritik olduğunu gözler önüne serdi.

BÜYÜK ÜLKELER DOĞAL AFETLERE HAZIR DEĞİL

Almanya, Belçika ve Çin gibi ülkelerde yaşanan sel felaketlerinin ardından Avrupa basınında "Büyük ülkeler doğal afetlere hazır değil" yorumları yapıldı. Batı basını bu hafta Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarını yakından takibe aldı. Türkiye'nin bir kez daha korkunç boyutlardaki afetlerle mücadelesi öne çıktı.

TÜRKİYE'DE NEREDEYSE YANGINLARIN TAMAMI KONTROL ALTINA ALINDI

Doğal afetlere karşı hızlı müdahalesiyle tecrübesini ortaya koyan Türkiye, başarılı operasyonlarla kısa sürede orman yangınlarının da neredeyse tamamını kontrol altına aldı. Dünyanın birçok köşesinde ise orman yangınları günlerdir devam ediyor.

EN BAŞARILI ÜLKE TÜRKİYE

2020 yılında yangın başına düşen orman alanına ve müdahale sürelerine bakıldığında en başarılı ülke Türkiye oldu. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi verilerine göre, geçen yıl ABD'de yangın başına düşen alan 68 hektar, Kanada'da 76 hektar, İspanya'da 20.4 hektar, Fransa'da 7.6 hektar iken Türkiye'de 6.2 hektar olarak kayıtlara geçti. Diğer taraftan son günlerde birçok ülkeyi etkisi altına alan alevler hâlâ etkisini gösteriyor.

1 MİLYON HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

ABD'nin çeşitli bölgelerinde başlayan orman yangınları haftalardır devam ediyor. Şu ana kadar 80 bin hektarlık alan zarar gördü. Geçen yıl Kaliforniya eyaletinde patlak veren ve hızla yayılan yangın günlerce söndürülememiş yaklaşık 1 milyon hektarlık alan kül olmuştu.

İtalya'nın Sardinya Adası'nda 24 Temmuz'da başlayan orman yangınları hâlâ tamamen kontrol altına alınamadı. Şimdiye kadar 20 bin hektarlık alan zarar gördü. Yetkililer yangını söndürmek için Avrupa ülkelerinden yardım istedi.

KRİZ YÖNETİLEMİYOR

Avustralya'da geçen sene rekor düzeydeki sıcak hava ve kuraklık yüzünden çıkan yangınlar aylarca kontrol altına alınamadı. Başbakan Scott Morrison, kriz yönetiminde hataları olduğunu itiraf etti.

Rusya'nın en soğuk bölgesi olan Sibirya'daki orman yangınları 1 aydır sürüyor. 1.5 milyon hektarlık alan yok oldu. İspanya'nın Katalonya bölgesinde geçen cumartesi başlayan yangın günlerce söndürülemedi.

1700 hektarlık bir alan yandı. Yunanistan geçtiğimiz pazar gününden bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Birçok noktada söndürme çalışmaları sürüyor.

KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİ

Uzmanlar dünyanın dört bir yanında giderek artan doğal afetleri küresel ısınmayla ortaya çıkan iklim değişikliğine bağlıyor. Ancak Türkiye'de yangınlarda terör örgütlerinin geçmişte yaptıkları gibi bugün de sabotaj ile ormanları yok etme ihtimalleri de göz önünde tutuluyor. Uzmanlar yaşananlarla ilgili küresel ısınma kadar sosyal medya ve buna bağlantılı olarak basın organlarında yayılan yalan haberlere de dikkat çekiyor.

Birçok uzman "Yalan haberler, küresel ısınma kadar tehlikeli" uyarısı yapıyor. İşte tam da bu noktada felaketlerle mücadelede yayın kuruluşlarına büyük görev düşüyor. Ancak Avrupa ve ABD merkezli birçok basın organı felaket haberleri yayınlarında çifte standarda başvuruyor.

Batı tarafından fonlanan ya da merkezleri Avrupa'da olan yayın kuruluşları, Almanya, Belçika gibi ülkeleri saatler içinde yıkan doğal afetleri tamamen iklim değişikliğine bağlayarak, sürekli devlet yetkililerinin açıklamalarına yer veriyor.

Evini kaybetmiş bir Alman vatandaşının hükümetin yetersiz kalmasına yönelik eleştirilerine ya da yaşanan sorunlarda yetkililerin payına dair tek bir haber bile yapmıyor. Ancak aynı basın söz konusu Türkiye olunca sosyal medyada yayılan yalanları anında sayfalarına taşıyıp adeta yangına körükle gidiyor.

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