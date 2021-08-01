Milletin sesi A Haber neden hedefte? Sosyal medyada A Haber'i kimler niye hedef aldı?

A Haber neden hedefte? Sosyal medyada milletin sesi A Haber'i kim ya da kimler neden hedef aldı? İşte yanıtı...

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi tarafından açıklanan 2020 yılı verilerine göre yangın başına düşen orman alanına ve müdahale sürelerine bakıldığında Türkiye, ABD, Kanada, İspanya ve Fransa gibi ülkeleri geride bıraktı. A Haber ise verileri tarafsız bir şekilde yayınlayarak haberleştirdi.

Her konuda ülkemiz aleyhine yayıncılık yapan ve geçtiğimiz günlerde ABD'li bir vakıf tarafından da geçtiğimiz günlerde fonlandığı ortaya çıkan çoğuluğunu fondaş medyanın oluşturuduğu belli güçler milletin sesi olan A Haber'i hedef aldı.

VERİLERİ GÖRMEZDEN GELDİLER!

Tüm gerçekler ortadayken ve Türkiye'nin 2020 yılında ABD, Kanada, İspanya ve Fransa'yı geride bıraktığı verileri görmezden gelen fondaş medya yerli ve milli yayın yapan A Haber'i hedef gösterdi.

Ülkemizin birçok yerinde çıkan yangınlarla mücadelede devletin yanında yer alan, milletin sesi A Haber'i hedef gösterenlere Canan Barlas canlı yayında tepki gösterdi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANINA ORMANI YAKTI DA DİYEBİLİRLER"

Barlas canlı yayında şu ifadeleri kullandı: A Haber'in dürüst politikalarının hepsi ortaya çıktı. Burada (yangınları) o yapmadı-bu yapmadı diyorlar. Neredeyse Sayın Cumhurbaşkanına ormanı yaktı da diyebilirler öyle bir kesim var. Tabiki bunlara bir enformasyon vermek için Türkiye'de olup-biteni ekranlarda tekrar etmek bizim en büyük hakkımız. Küresel sabotajın içerisinde ABD ile eşit miktarda hektar olarak yara aldık. Bunun sabotaj olma ihtimali üzerinde ihtimaller ağırlaşıyor. İnşallah (yangınlar) insan yapımı değildir.