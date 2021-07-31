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Manavgat, Marmaris, Fethiye... Türkiye'de yangın kabusu! İşte yangınlarla ilgili son gelişmeler...

Çarşamba günü Antalya Manavgat'ta başlayan ormanlık alandaki yangın dün üçüncü gününü geride bıraktı. Son iki günde yurdun çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürerken bir yangın haberi de gece saatlerinde Hatay ve Fethiye'den geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlarla ilgili son durumu açıkladı. Hatay'dan sevindiren haber gelirken Fethiye'deki yangının molotof kokteyli ve benzinle başlatıldığı iddia edildi. İşte Türkiye'deki yangınlarla ilgili son durum...

Giriş Tarihi: 31.07.2021 09:07 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 09:40
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Manavgat, Marmaris, Fethiye... Türkiye'de yangın kabusu! İşte yangınlarla ilgili son gelişmeler...

Antalya'da Manavgat merkeze 30 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda geçen çarşamba günü saat 12.00 sıralarında dört farklı noktada çıkan yangında dün üçüncü gün geride kaldı. Gece yarısı Hatay ve Fethiye'den de yangın haberleri geldi. Yangınlar kontrol altına alınırken Fethiye'de çıkan yangının molotof kokteyli ve benzinle başlatıldığı iddia edildi.

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Manavgat, Marmaris, Fethiye... Türkiye'de yangın kabusu! İşte yangınlarla ilgili son gelişmeler...

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

08.19 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

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Manavgat, Marmaris, Fethiye... Türkiye'de yangın kabusu! İşte yangınlarla ilgili son gelişmeler...

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla Fethiye yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Manavgat, Marmaris, Fethiye... Türkiye'de yangın kabusu! İşte yangınlarla ilgili son gelişmeler...

08.02 Bakan Pakdemirli: Hatay Kırıkhan yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Manavgat, Marmaris, Fethiye... Türkiye'de yangın kabusu! İşte yangınlarla ilgili son gelişmeler...

07.18 - Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin ilk grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye geldi.