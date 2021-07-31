Manavgat, Marmaris, Fethiye... Türkiye'de yangın kabusu! İşte yangınlarla ilgili son gelişmeler...

Çarşamba günü Antalya Manavgat'ta başlayan ormanlık alandaki yangın dün üçüncü gününü geride bıraktı. Son iki günde yurdun çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürerken bir yangın haberi de gece saatlerinde Hatay ve Fethiye'den geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlarla ilgili son durumu açıkladı. Hatay'dan sevindiren haber gelirken Fethiye'deki yangının molotof kokteyli ve benzinle başlatıldığı iddia edildi. İşte Türkiye'deki yangınlarla ilgili son durum...

Giriş Tarihi: 31.07.2021 09:07 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 09:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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