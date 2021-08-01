Yol ortasında oluşan dev düden korkuttu

Hindistan'ın farklı bölgelerinde etkili olan muson yağmurları nedeniyle meydana gelen heyelan ve seller yolları zayıflatırken, başkent Yeni Delhi'de bir yolda sabah saatlerinde düden meydana geldi.

Çapı 20, derinliği 15 metre olan düdenin içine birçok araç sığabilecek büyüklükte olduğu ifade edildi. Olayda can veya mal kaybı yaşanmazken, trafik polisleri trafik akışını durdurdu.