Azerbaycan’dan Türkiye’ye yangın desteği! Kardeş ülke Azerbaycan ekipleri bölgede

Kardeş ülke Azerbaycan'dan destek gecikmedi ve 108 kişilik yangın söndürme ekipleri Marmaris'te çalışmalara başladı. Dün gece Türkiye'ye gelen ekipler sabahın ilk ışıklarıyla yangın bölgelerine gitti.

Gelen ekipteki isimlerin her biri alanında uzman ve yangın söndürme çalışmalarında görev alıyorlar ve bu ekip ülkemizdeki AFAD gibi koordine oluyor.