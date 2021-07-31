31 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Azerbaycan’dan Türkiye’ye yangın desteği! Kardeş ülke Azerbaycan ekipleri bölgede

Azerbaycan’dan Türkiye’ye yangın desteği! Kardeş ülke Azerbaycan ekipleri bölgede

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 31.07.2021 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021
ABONE OL
Azerbaycan’dan Türkiye’ye yangın desteği! Kardeş ülke Azerbaycan ekipleri bölgede

Orman yangınlarıyla mücadeleye destek için, Azerbaycan'dan 108 kişilik ekip, Türkiye'ye geldi ve yangın bölgesinde çalışmalarına başladı. Bölgeden gelişmeleri A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı.

Kardeş ülke Azerbaycan'dan destek gecikmedi ve 108 kişilik yangın söndürme ekipleri Marmaris'te çalışmalara başladı. Dün gece Türkiye'ye gelen ekipler sabahın ilk ışıklarıyla yangın bölgelerine gitti.

Gelen ekipteki isimlerin her biri alanında uzman ve yangın söndürme çalışmalarında görev alıyorlar ve bu ekip ülkemizdeki AFAD gibi koordine oluyor.

Azerbaycan Türkiye'yi zor günlerinde yalnız bırakmadı. İki ülke arasındaki yardımlaşma her alanda devam ediyor. 108 kişilik ekip yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Ekipler bölgede tekrar alevlenme olmaması için her noktayı kontrol edip bölgede keşif çalışması yaparak her türlü tedbiri alıyorlar. Ekipler geniş bir alana yayılarak hiçbir şeyi gözden kaçırmamak için çalışıyorlar.

A Haber ekranlarına yansıyan görüntü

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA