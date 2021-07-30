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Son dakika: Balıkesir Bandırma'da otluk alanda yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.07.2021 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021
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Son dakika: Balıkesir Bandırma'da otluk alanda yangın

Son dakika haberine göre; Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otluk alanda çıkan yangında 8 dönüm alan yandı.

Bandırma Levent Mahallesi'nde bulunan Eti Maden'e ait döküm sahasının arkasında gece saatlerinde yangın çıktı.

Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında 8 dönüm otluk kısmen makilik alan yandı.



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