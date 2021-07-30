Son dakika: Balıkesir Bandırma'da otluk alanda yangın
Son dakika haberine göre; Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otluk alanda çıkan yangında 8 dönüm alan yandı.
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