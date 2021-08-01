VIP dolandırıcı Ömer Eren Şar yakalandı!
İstanbul'da, yargıda bağlantıları olduğunu öne sürüp davası olanların hapis cezasını indirebileceğini ve cezaevinden çıkarabileceğini söyleyerek sanat camiasını milyonlarca lira dolandıran Ömer Eren Şar yakayı ele verdi. İşte ayrıntılar...
2011'de Eska adlı prodüksiyon şirketini kuran, ünlü isimlerle bir araya gelerek reklam ve klip çekimleri yapan Ömer Eren Şar, iddiaya göre özellikle yargı camiasındaki kişilerle fotoğraflar çektirip çevresindekileri yargıda sözünün geçebileceğine inandırdı.
HAPİSTEN ÇIKARMA VAADİ
Sanat camiasındaki referansları aracılığıyla davası ya da soruşturması bulunan kişilerle irtibat kurmaya başlayan Şar'ın, dava dosyalarını çözebileceğini vaat ederek yüksek miktarda para aldığı belirlendi.
Şar'ın, bir cinayet davasında sanığın cezasını indirebileceği ancak karşılığında 500 bin lira para istediği ortaya çıktı. Parayı aldıktan sonra çeşitli bahaneler sunan Şar'ın üst düzey kişilerle konuştuğunu ve duruma el atacaklarını söylediği belirlendi.
Şar'ın para ilişkilerinden yargı mensuplarının bilgisi olmadığı belirlendi. Şar'ın bir uyuşturucu davasında ise sanığın alacağı cezayı indirteceği gerekçesiyle 200 bin lira aldığı, bir başka kişiden de cezaevinden çıkarmak vaadiyle 1 milyon lira aldığı tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Şar ile birlikte ona yardım ettiği gerekçesiyle aralarında şarkıcı Ufuk Şenel'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
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