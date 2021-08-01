VIP dolandırıcı Ömer Eren Şar yakalandı!

Şar'ın para ilişkilerinden yargı mensuplarının bilgisi olmadığı belirlendi. Şar'ın bir uyuşturucu davasında ise sanığın alacağı cezayı indirteceği gerekçesiyle 200 bin lira aldığı, bir başka kişiden de cezaevinden çıkarmak vaadiyle 1 milyon lira aldığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Şar ile birlikte ona yardım ettiği gerekçesiyle aralarında şarkıcı Ufuk Şenel'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.