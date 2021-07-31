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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Marmaris'te flaş açıklamalar

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Giriş Tarihi: 31.07.2021 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Marmaris'te flaş açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, yangın felaketinden etkilenen Marmaris'teki incelemelerinin ardından flaş açıklamalarda bulunuyor.

Detaylar geliyor...

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Milas'taki yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Ormanlarımızı yakanı bulmak boynumuzun borcudur.

Türkiye bu yangınların izlerini kısa sürede silecektir. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz. Yanan alanlarda ilk yağmurla birlikte fidan dikimi başlayacak.

Şehit olan orman işçilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Yangından etkilenen mahalleleri afet bölgesi ilan ettik.

Evlere 50 bin liraya kadar mobilya yardımı yapılacak. Ev kiralayanlara kira yardımı yapılacak.

Şu an itibariyle 50 milyon TL ödenek gönderilmiştir.

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