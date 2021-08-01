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Göktürk-1 ile Göktürk-2 Manavgat ve Marmaris'teki yangınları uzaydan görüntüledi

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 01.08.2021 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021
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Göktürk-1 ile Göktürk-2 Manavgat ve Marmaris'teki yangınları uzaydan görüntüledi

Türkiye'nin yüksek çözünürlüğe sahip yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2'nin Muğla'nın Marmaris ilçesinden ve Antalya'nın Manavgat ilçesinden kaydettiği görüntüler, yangının oluşturduğu tahribatı gözler önüne serdi.

Türkiye'nin yüksek çözünürlüğe sahip yerli keşif uydusu Göktürk-1 ile Göktürk-2, Marmaris ve Manavgat'taki orman yangınlarının tahribatını görüntüledi.

Muğla Marmaris'te 4 ile Antalya Manavgat'ta 5 gündür devam eden orman yangınlarını söndürme faaliyetleri sürüyor.

TABRİBAT GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) paylaştığı uydu fotoğraflarında yangının boyutu da gözler önüne serildi.

Söz konusu uydu görüntülerinin yangınla mücadele eden bakanlıklar ile ilgili kurumlara da gönderildiği öğrenildi.

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