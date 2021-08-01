A Haber ekipleri yangın yerlerinde nöbete devam ediyor
Orman yangınları ilk olarak Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlamıştı. 5. Gününde alevlerle mücadelelere aralıksız bir şekilde devam ediyor. Yurt genelinde 107 noktada çıkan orman yangınlarından 98'i kontrol altına alındı. A Haber muhabirlerinden Çağdaş Evren Şenlik Manavgat’tan, Vural Efecik de Marmaris’ten son durumu aktardı.
Ülkenin pek çok şehrinde çıkan orman yangınlarının birçoğu kontrol altına alındı. Fakat bazı bölgelerde de sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle hızlıca dağılan yangınlar henüz kontrol altına alınamadı.
''Manavgat ilçesine bağlı Beydiğin mevkiinde yangın geniş bir alanda etkili olmaya devam ediyor. Zaman zaman rüzgarın etkisine tanık oluyoruz. Havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Havadan bir uçak ve bir helikopter müdahalesini sürdürürken arazöz de karadan müdahalesini sürdürüyor.
Ekiplerin önceliği yerleşim yerlerini tehdit eden noktaları kurtarmak. Manavgat genelinde 2 helikopter, 1 uçak, 292 arazöz, 30 iş makinası ve yaklaşık bin personelle alevlerle mücadele ediliyor.''
Muğla Marmaris'teki yangın 4. gününde. 3 noktada süren orman yangınlarına müdahalede sabahın ilk ışıklarıyla hız kazandı. Vural Efecik, Marmaris'ten son durumu aktardı:
''Milas, Köyceğiz ve Marmaris'te yangınlar devam ediyor. Alevler yavaş yavaş Keçibükü mevkiine ilerlerken mahalle tahliye edildi. Gece boyunca kara ekipleri sabaha kadar alevlerin önüne alabilmek için canla başla mücadele etti. Sabah gün ışıdığında ise helikopterler ve uçaklar çalışmalara başladı. Yangının başka bölgelere taşınmaması için çalışmalar devam ediyor.''
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