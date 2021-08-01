A Haber ekipleri yangın yerlerinde nöbete devam ediyor

''Manavgat ilçesine bağlı Beydiğin mevkiinde yangın geniş bir alanda etkili olmaya devam ediyor. Zaman zaman rüzgarın etkisine tanık oluyoruz. Havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Havadan bir uçak ve bir helikopter müdahalesini sürdürürken arazöz de karadan müdahalesini sürdürüyor.

Ekiplerin önceliği yerleşim yerlerini tehdit eden noktaları kurtarmak. Manavgat genelinde 2 helikopter, 1 uçak, 292 arazöz, 30 iş makinası ve yaklaşık bin personelle alevlerle mücadele ediliyor.''