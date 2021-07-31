31 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da korkutan yangın! 11 kişi dumandan etkilendi

İstanbul'da korkutan yangın! 11 kişi dumandan etkilendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.07.2021 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021
ABONE OL
İstanbul'da korkutan yangın! 11 kişi dumandan etkilendi

İstanbul Başakşehir’de 3 katlı bir restoranda yangın çıktı. Çıkan yangından 11 kişi dumandan etkilenirken, itfaiye ekiplerinin çabası sonucunda yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlatıldı.

İstanbul Başakşehir'de 3 katlı bir restoranda yangın çıktı. Müşteri ve çalışanlardan 11 kişinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

11 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Olay, saat 21.00 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan 3 katlı et restoranında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ocakta çıkan yangın nedeniyle restoranın içerisi duman doldu. Müşteriler ve çalışanların büyük panik yaşadığı olayda, 11 kişi dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenenlerden biri, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, diğer kişiler ayakta tedavi edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve duman tahliyesi yapıldı.

Öte yandan yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlatıldı.

Yangınlarda son durum ne? YANGINLARDA SON DURUM NE?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA