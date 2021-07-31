İstanbul'da korkutan yangın! 11 kişi dumandan etkilendi

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenenlerden biri, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, diğer kişiler ayakta tedavi edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve duman tahliyesi yapıldı.



Öte yandan yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlatıldı.

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