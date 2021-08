CHP'li İBB sivrisinekle mücadeleyi de beceremedi! İstanbul Üniversitesi profesöründen İBB'ye tepki

"SİVRİSİNEK ŞİKAYETLERİNDE ARTMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Eryiğit, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Mevsimsel olarak Temmuz ve Ağustos aylarında her yıl sivrisinek şikayetleri artar. Geçen yıla göre bu sene istatistiksel olarak sivrisinek şikayetlerinde artma söz konusu değil. Ancak görece olarak bir artma var. Şu an 'yetkililerin yaptığı mücadele yanlıştır' demek yanlıştır. Şu an yapılan mücadele diğer yaptığımız mücadelelere ilave olarak yapılan bir kimyasal mücadeledir. Bu tür söylemler bilimsel temeli olmayan bilgi kirliliğidir. Bence halkımızı bu şekilde yanlış bilgilendirmenin de olumsuz etkilerinin olduğunu açıklama yapan arkadaşlarımızın bilmesi gerekir. İstanbul'da bizim tespit ettiğimiz 198 bin üreme kaynağı var. Bizler bu üreme kaynaklarına peridotit olarak kontroller yapıyoruz. Eğer o kaynaklarda larva üremeleri varsa alana biyolojik mücadele yapıyoruz."