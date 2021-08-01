Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yangın üzerinden çirkin siyaset! Bakan Ersoy'dan yanıt gecikmedi

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ormanlarda yapılaşma yetkisinin Bakan Ersoy'a verildiğini öne sürdü. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bir imzayla ormanlarda yapılaşma yetkisini Turizm Bakanına verdi. Her yer yandı kül oldu, derdi dağı taşı betonlaştırmak. Çok açık söylüyorum; tek bir tuğla dahi koymaya kalkarsanız, önce ekskavatörle beni çiğnemeniz gerekecek. Ormanlarımıza dokunamayacaksınız. Hadsizler!" dedi.