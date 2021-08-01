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Orman yangınları uzaydan görüntülendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.08.2021 11:21
Antalya Manavgat ve Muğla Marmaris’teki yangınlar havadan görüntülendi. Göktürk 1 ve Göktürk 2 tarafından çekilen görüntüler yangının yarattığı tahribatı ortaya koyuyor.

Antalya Manavgat ve Muğla Marmaris'teki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar devam ederken Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk 1 ve Göktürk 2 orman yangınlarını görüntüledi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden paylaştığı uydu fotoğrafları da yangının boyutunu gözler önüne serdi.

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Orman yangınları uzaydan görüntülendi
Orman yangınları uzaydan görüntülendi
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