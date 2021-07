Bursa’da festival coşkusu başlıyor

Türkiye'nin en uzun soluklu kültürel etkinliği olma özelliği taşıyan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 59'uncusu düzenlenecek olan 'Uluslararası Bursa Festivali'nin tanıtım toplantısı, Almira Otel'de gerçekleştirildi. Pandemi yüzünden geçtiğimiz yıl yapılamayan festivalin tanıtım toplantısına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BKSTV Başkanı Özer Matlı ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer katıldı.



KÜLTÜR HARMANI; BURSA



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, farklı medeniyetlere beşiklik eden Bursa'nın aynı zamanda farklı kültürlerin harmanlandığı bir şehir olarak da öne çıktığını söyledi.

Bunun en güzel örneklerinden birinin de 1962 yılından bu yana yapılan Bursa Festivali olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "İlk yıllardan itibaren farklı ülkelerin katılımıyla gerçekleşen Bursa Festivali, 1987 yılından itibaren Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması gibi etkinliklerle her yıl daha da zenginleşen bir içerikle dünyanın kültürünü Bursa'da buluşturuyor. Geçtiğimiz yıl pandemi süreci dolayısıyla yapılamayan 59. Uluslararası Bursa Festivali bu yıl, 11-30 Ağustos tarihleri arasında hemşehrilerimizi, görmek istediği sanatçılarla buluşturacak. Her yıl festivalden sonra yapılan Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışmasını pandemi şartlarından dolayı önümüzdeki yıla erteliyoruz. Bunun yerine bu yıl 2-6 Ağustos tarihlerinde, Bursa'da faaliyet gösteren halk dansları toplulukları ile 17 ilçemizi kapsayacak şekilde bir folklor şöleni gerçekleştireceğiz. Bu şöleni önümüzdeki yıllarda da festival öncesi etkinliği olarak gelenekselleştirmek istiyoruz. Bu festivalin amacı, Bursa'nın her bir köşesine, caddesine, sokağına, ilçesine, her bir tarafına ulaşmak" diye konuştu.