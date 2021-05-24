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İstanbul'da Pakistanlı genci kaçıran işkence yapıp fidye isteyen 6 kişi yakalandı

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 24.05.2021 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021
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İstanbul'da Pakistanlı genci kaçıran işkence yapıp fidye isteyen 6 kişi yakalandı

Gasp Büro Amirliğine Pakistanlı bir aileden geçtiğimiz hafta bir mektup gönderildi. Gönderilen mektupta kendilerini menşeili yabancı bir numaradan aradıklarını ve .'yı kaçırıp işkence ettiklerini gösteren video atıldığı yazıyordu. Ayrıca Khalid A'yı tavana ayaklarından asıp işkence eden kişilerin onun hayatı karşılığında ailesinden 15 bin dolar fidye istediği belirtildi.

TAKSİ İLE KAÇIRDILAR

İhbar üzerine Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Khalid A'nın Çakmak Caddesi üzerindeyken yanına ticari taksi ile gelen 5 kişi tarafından kaçırıldığı tespit edildi. Gasp Büro ekipleri şüphelilerin kaçırdıkları şahsı 'te bir adrese götürdüklerini tespit etti.

2 REHİNE KURTARILDI

Geçtiğimiz hafta belirlenen adrese operasyon yapıldı. Operasyonda Nauman Khalid A. kurtarıldı. Şahışla yapılan mülakatta aynı adreste bulunan yine Pakistanlı 'nın da kendisi ile birlikte kaçırıldığını söyledi. Gasp Büro Ekipleri iki rehineyi sağ salim kurtardı

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis konuyla ilgili ikamette bulunan 6 şüpheliyi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2'si Türk 6 şüpheli Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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