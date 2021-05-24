İstanbul'da Pakistanlı genci kaçıran işkence yapıp fidye isteyen 6 kişi yakalandı
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine Pakistanlı bir aileden geçtiğimiz hafta bir mektup gönderildi. Gönderilen mektupta kendilerini Yunanistan menşeili yabancı bir numaradan aradıklarını ve Nauman Khalid A.'yı kaçırıp işkence ettiklerini gösteren video atıldığı yazıyordu. Ayrıca Khalid A'yı tavana ayaklarından asıp işkence eden kişilerin onun hayatı karşılığında ailesinden 15 bin dolar fidye istediği belirtildi.
TAKSİ İLE KAÇIRDILAR
İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Khalid A'nın Kağıthane Çakmak Caddesi üzerindeyken yanına ticari taksi ile gelen 5 kişi tarafından kaçırıldığı tespit edildi. Gasp Büro ekipleri şüphelilerin kaçırdıkları şahsı Fatih'te bir adrese götürdüklerini tespit etti.
2 REHİNE KURTARILDI
Geçtiğimiz hafta belirlenen adrese operasyon yapıldı. Operasyonda Nauman Khalid A. kurtarıldı. Şahışla yapılan mülakatta aynı adreste bulunan yine Pakistanlı İspar A'nın da kendisi ile birlikte kaçırıldığını söyledi. Gasp Büro Ekipleri iki rehineyi sağ salim kurtardı
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