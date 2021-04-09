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Burdur'da kuyuya düşen inek kurtarıldı

'un Bucak ilçesinde bahçe içerisinde kullanılmayan kuyuya düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda canlı olarak çıkartıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
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Burdur'da kuyuya düşen inek kurtarıldı

Olay, Sazak mevkiinde meydana geldi.

'e ait büyükbaş hayvan, bahçe içerisindeki kullanılmayan boş kuyuya düştü.

Yaklaşık 10 metre derinliğinde olan kuyudan hayvanı çıkartmak için itfaiye ekiplerinden yardım istendi.


Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kuyudan canlı olarak çıkartılan büyük baş hayvan sahibine teslim edildi.

İtfaiye ekiplerinin hayvanı kurtarma anları cep telefonu ile görüntülendi.

Kuyuya düştü! Ekipler... KUYUYA DÜŞTÜ! EKİPLER...

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