Dehşet saniye saniye kamerada! Kırmızı ışık ihlali can aldı

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi OMÜ Yerleşkesi girişindeki kavşakta dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Enes B.(26) yönetimindeki 55 AAH 266 plakalı hafif ticari araç, Dr. S.M.Y.(44) idaresindeki 55 AEC 069 plakalı otomobile çarptı. Hafif ticari aracın çarpması sonucu savrulan otomobil yolun kenarında bekleyen iki yaya Zehra Atmaca (29) ve annesi Ayşegül Aydemir'i altına aldı. Kazada araç sürücüleri de yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan yaya Zehra Atmaca yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.