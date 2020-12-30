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Konya’da uydu görüntülerinden tespit edilen obruklar sonrası yol güzergahı değişiyor

Karapınar ilçesinde bölgedeki obrukları araştıran ekip tarafından uydu görüntülerinde tespit edilen 630 metre çapındaki obruğun üzerinden geçen yolun güzergahı değiştiriliyor. Harekete geçen obruğu etrafından geçirmeyi planladığı yeni yolun yapımı için çalışmalara başladı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.12.2020 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
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Konya’da uydu görüntülerinden tespit edilen obruklar sonrası yol güzergahı değişiyor

Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren ve beraberindeki Dr. Öğretim Üyesi Şeyda Parlar, Araştırma Görevlisi Berkant Coşkuner ile Karapınar ilçesindeki obruklarla ilgili araştırma çalışması başlattı.

Bölgede 505 obruğun olduğunu belirleyen Prof. Dr. Eren ve ekibi, uydu görüntülerini incelediklerinde ilçe merkezinin 26 kilometre kuzeybatısında Büyük Çıralı Yaylası ile Acıkuyu arasında yüzey yarıkları tespit etti.

Arazide yapılan incelemelerde genişliği yer yer 10 metre, derinliği 8-10 metre arasındaki yarıklar incelendi. Yapılan incelemeler sonunda dairesel yarıkların 630 metre çapındaki obruğa ait olduğu belirlendi.

Dev obruğun üzerinden ise Karapınar'ı, Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlayan yol geçiyor. Yol, o bölgedeki yaylalarda oturanlar ile turisttik öneme sahip obrukları ziyarete gelenler tarafından kullanılıyor.

DEV OBRUĞUN ÜZERİNDEKİ YOL TAŞINIYOR

Geçtiğimiz perşembe günü 630 metre çapındaki dev obruğu ve obruğun üzerinden de yolun geçtiğini duyurulmasının ardından Karapınar Belediyesi harekete geçti. Belediye ekipleri, obruğun etrafından geçirmeyi planladığı yolun yapımı için çok sayıda iş makinesiyle çalışmalara başladı.

OBRUKLARIN OLUŞMASI HALKTA PANİĞE NEDEN OLUYOR

630 metre çapındaki obruğun, çevre sakinlerinde paniğe neden olduğunu söyleyen Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Cahit Aşıroğlu, şunları söyledi:

''Karapınar Belediyesi tarafından vatandaşların zor durumda kalmaması için o bölgenin doğu tarafından yarım ay şeklinde 1 kilometrelik bir yol yapıldığını biliyoruz.

Mahallemiz çevresinde irili ufaklı obruklar meydana gelmişti. Son zamanlarda da obruk oluşumu bölgede arttı. Yıllar önce oluşan obruklar da var; ancak bu kadar büyük bir obruk görmedik.

Bu obrukların oluşması halkta paniğe neden oluyor. Acaba neresi göçecek diye insanlar düşünüyor. Bölgedeki vatandaşlar evim mi, tarlam mı, göçecek diye tedirgin oluyor.''

Konyanın Karapınar ilçesinde 15 metre derinliğinde obruk oluştu KONYA'NIN KARAPINAR İLÇESİNDE 15 METRE DERİNLİĞİNDE OBRUK OLUŞTU

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