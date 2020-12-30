30 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Fransa'da yaşayan Türk kadın vahşice katledildi! Gerçekler kan lekesiyle ortaya çıktı

Fransa'da yaşayan Türk kadın vahşice katledildi! Gerçekler kan lekesiyle ortaya çıktı

Fransa'da 8 yıldır beraber yaşayan Türk kökenli Savaş Özyanık ve Yasemin Çetindağ ilişkilerini sona erdirmişti. Yasemin Çetindağ ile bir süre sonra evine gelen Savaş Özyanık arasında tartışma çıktı. Öldürüldükten sonra ormana gömülen Yasemin Çetindağ'ın katilini banyodaki kan lekeleri yakalattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.12.2020
ABONE OL
Fransa'da yaşayan Türk kadın vahşice katledildi! Gerçekler kan lekesiyle ortaya çıktı

25 yaşındaki Yasemin Çetindağ, 42 yaşındaki Savaş Özyanık ile sekiz yıl birlikte yaşadı. 4 çocuğu olan Çetindağ şiddet gördüğü gerekçesiyle kısa süre önce ayrıldı. 23 Aralık'ta dört çocuğunun da bulunduğu sırada Çetindağ'ın evine gitti.

CESEDİ BANYOYA KAPATTI

Edinilen bilgilere göre, çıkan tartışmada Özyanık, Çetindağ'ı dövdü sonra da bıçakladı. Çetindağ'ın cesedini banyoya kapatan Özyanık, annelerinin iyi olduğunu söyleyerek çocukları anneannelerinin evine götürdü.

ORMANA GÖTÜREREK GÖMDÜ

Çetindağ'a ulaşamayan annesi polise başvururken Savaş Özyanık, büyük bir sandığa yerleştirdiği cesedi, poliste uyuşturucu kaydı olan ve daha önce 11 kez tutuklanan 48 yaşındaki bir arkadaşının yardımıyla şehrin kuzeyindeki Vendenheim ormanına götürerek gömdü, sandığı da nehre attı.

BANYODAKİ KAN İZLERİ ELE VERDİ

Banyoda kan izleri bulan ve çocukların ifadelerine başvuran polis, 26 Aralık'ta poliste şiddet ve tehdit kaydı olan Özyanık ile arkadaşını gözaltına aldı.

KASTEN CİNAYETTEN...

Başta Çetindağ'ı öldürdüğünü inkâr eden Özyanık, ardından darp ettiğini kabul etti ancak öldürme niyetinin olmadığını savundu. Strasbourg Savcılığı, Özyanık'ın kasten cinayetten yargılanmasını talep ediyor. (Hürriyet)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA