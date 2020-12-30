Fransa'da yaşayan Türk kadın vahşice katledildi! Gerçekler kan lekesiyle ortaya çıktı
Fransa'da 8 yıldır beraber yaşayan Türk kökenli Savaş Özyanık ve Yasemin Çetindağ ilişkilerini sona erdirmişti. Yasemin Çetindağ ile bir süre sonra evine gelen Savaş Özyanık arasında tartışma çıktı. Öldürüldükten sonra ormana gömülen Yasemin Çetindağ'ın katilini banyodaki kan lekeleri yakalattı.
25 yaşındaki Yasemin Çetindağ, 42 yaşındaki Savaş Özyanık ile sekiz yıl birlikte yaşadı. 4 çocuğu olan Çetindağ şiddet gördüğü gerekçesiyle kısa süre önce ayrıldı. 23 Aralık'ta dört çocuğunun da bulunduğu sırada Çetindağ'ın evine gitti.
CESEDİ BANYOYA KAPATTI
Edinilen bilgilere göre, çıkan tartışmada Özyanık, Çetindağ'ı dövdü sonra da bıçakladı. Çetindağ'ın cesedini banyoya kapatan Özyanık, annelerinin iyi olduğunu söyleyerek çocukları anneannelerinin evine götürdü.
ORMANA GÖTÜREREK GÖMDÜ
Çetindağ'a ulaşamayan annesi polise başvururken Savaş Özyanık, büyük bir sandığa yerleştirdiği cesedi, poliste uyuşturucu kaydı olan ve daha önce 11 kez tutuklanan 48 yaşındaki bir arkadaşının yardımıyla şehrin kuzeyindeki Vendenheim ormanına götürerek gömdü, sandığı da nehre attı.
BANYODAKİ KAN İZLERİ ELE VERDİ
Banyoda kan izleri bulan ve çocukların ifadelerine başvuran polis, 26 Aralık'ta poliste şiddet ve tehdit kaydı olan Özyanık ile arkadaşını gözaltına aldı.
KASTEN CİNAYETTEN...
Başta Çetindağ'ı öldürdüğünü inkâr eden Özyanık, ardından darp ettiğini kabul etti ancak öldürme niyetinin olmadığını savundu. Strasbourg Savcılığı, Özyanık'ın kasten cinayetten yargılanmasını talep ediyor. (Hürriyet)