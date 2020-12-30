İstanbul’da Aylin Sözer’i öldüren Kemal Delbe’nin binaya giriş anı kamerada!

Maltepe’de üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer'i öldüren Kemal Delbe’nin binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yalpalayarak yürüyen Kemal Delbe daha sonra binaya girerken saat 13.00 sıralarında polis tarafından binadan çıkarılmıştı. Kemal Delbe’nin üzerinden de Aylin Sözer'e ait ziynet eşyaları çıkmıştı.