65 saat sonra enkaz altından çıkarılan Elif Perinçek'in ismi çocuk parkına verilecek

İzmir Seferihisar açıklarında geçen hafta cuma günü meydana gelen deprem sonrası enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in ismi, Kozcağız Belediyesi tarafından 1 ay önce yapılan çocuk parkına verilecek.



Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman, Elif'in ismini çocuk parkına verileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de yaşanan olay hepimizi çok üzdü. Ölenlere Allah'tan rahmet ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bu depremde 65 saat sonra hayata döndürülen Elif kızımızın bütün insanlığı derinden üzdüğünü görüyoruz.

Beldemizdeki 1 ay önce yaptığımız çocuk parkına kızımızın ismini vereceğiz. Bu kararı cuma günü yapacağım meclis toplantısında görüşerek, en yakın zamanda kızımızın ismini parkımıza vermiş olacağız. Sonuçta hepimizin çocukları var. 3-5 saat değil yaklaşık 65 saat beton yığınlarının altında kalan bir çocuğumuz, biz de onun ismini parka vermeye karar verdik.''

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