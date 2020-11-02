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02 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Elif Perinçek 65 saat sonra enkazdan çıkarıldı! Ünlü isimler sevincini sosyal medyadan paylaştı Elif Perinçek 65 saat sonra enkazdan çıkarıldı! Ünlü isimler sevincini sosyal medyadan paylaştı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif 65 saat sonra enkaz altından çıkarıldı. Mucize kurtuluş tüm Türkiye'yi sevince boğdu. Ünlü isimler ise yaşadıkları sevinci sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte ünlülerin o paylaşımlar...
Giriş Tarihi: 02.11.2020 13:42 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 13:53
İzmir'de yaşanan şiddetli deprem sonrası yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda mucize bir kurtuluş gerçekleşti. Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Ünlü isimler de mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi. İşte o paylaşımlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
ESRA EROL
Mucizenin fotoğrafı...
DEMET AKALIN
Haftaya güzel başlamak da varmış
DERYA BAYKAL
NİLÜFER YUMLU
Anne ve 4 çocuğu vardı enkaz altında. Anne ve 3 çocuğunu çıkardılar ekipler. Bir çocuğunu kaybetti anne. Küçük Elif 3 yaşında hala enkazın altındaydı. O annenin yerine koydum kendimi, hep Elif için dua ettim. Henüz 3 yaşında Elif,haksızlıktı bu isyan ettim, daha hiç birşey yaşamamıştı bu kısacık hayatında. Ekran karşısında hep onu bekledim, hep sağsalim çıkacağı anı bekledim. Ve sonunda bu sabah ki en güzel haber. Elif 65. Saatte kurtulmuş. Allahım sen büyüksün. Teşekkür ederim...