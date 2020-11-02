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Haberler Galeri Elif Perinçek 65 saat sonra enkazdan çıkarıldı! Ünlü isimler sevincini sosyal medyadan paylaştı

Elif Perinçek 65 saat sonra enkazdan çıkarıldı! Ünlü isimler sevincini sosyal medyadan paylaştı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif 65 saat sonra enkaz altından çıkarıldı. Mucize kurtuluş tüm Türkiye'yi sevince boğdu. Ünlü isimler ise yaşadıkları sevinci sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte ünlülerin o paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 02.11.2020 13:42 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 13:53
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Elif Perinçek 65 saat sonra enkazdan çıkarıldı! Ünlü isimler sevincini sosyal medyadan paylaştı

İzmir'de yaşanan şiddetli deprem sonrası yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda mucize bir kurtuluş gerçekleşti. Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Ünlü isimler de mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi. İşte o paylaşımlar...

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Elif Perinçek 65 saat sonra enkazdan çıkarıldı! Ünlü isimler sevincini sosyal medyadan paylaştı

ESRA EROL

Mucizenin fotoğrafı...

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Elif Perinçek 65 saat sonra enkazdan çıkarıldı! Ünlü isimler sevincini sosyal medyadan paylaştı

DEMET AKALIN

Haftaya güzel başlamak da varmış

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Elif Perinçek 65 saat sonra enkazdan çıkarıldı! Ünlü isimler sevincini sosyal medyadan paylaştı

DERYA BAYKAL

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Elif Perinçek 65 saat sonra enkazdan çıkarıldı! Ünlü isimler sevincini sosyal medyadan paylaştı

NİLÜFER YUMLU

Anne ve 4 çocuğu vardı enkaz altında. Anne ve 3 çocuğunu çıkardılar ekipler. Bir çocuğunu kaybetti anne. Küçük Elif 3 yaşında hala enkazın altındaydı. O annenin yerine koydum kendimi, hep Elif için dua ettim. Henüz 3 yaşında Elif,haksızlıktı bu isyan ettim, daha hiç birşey yaşamamıştı bu kısacık hayatında. Ekran karşısında hep onu bekledim, hep sağsalim çıkacağı anı bekledim. Ve sonunda bu sabah ki en güzel haber. Elif 65. Saatte kurtulmuş. Allahım sen büyüksün. Teşekkür ederim...