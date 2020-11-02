Elif Perinçek 65 saat sonra enkazdan çıkarıldı! Ünlü isimler sevincini sosyal medyadan paylaştı

NİLÜFER YUMLU

Anne ve 4 çocuğu vardı enkaz altında. Anne ve 3 çocuğunu çıkardılar ekipler. Bir çocuğunu kaybetti anne. Küçük Elif 3 yaşında hala enkazın altındaydı. O annenin yerine koydum kendimi, hep Elif için dua ettim. Henüz 3 yaşında Elif,haksızlıktı bu isyan ettim, daha hiç birşey yaşamamıştı bu kısacık hayatında. Ekran karşısında hep onu bekledim, hep sağsalim çıkacağı anı bekledim. Ve sonunda bu sabah ki en güzel haber. Elif 65. Saatte kurtulmuş. Allahım sen büyüksün. Teşekkür ederim...