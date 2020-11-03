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17 Ağustos 1999 depreminden günümüz Türkiye’sine… Devlet tüm gücüyle millet için seferber

’de yaşanan 6,6 şiddetindeki sonrası arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden sürerken devlet bölgede yaraların sarılması için tüm gücüyle çalışıyor. Deprem haberinin hemen ardından bakanlar, Başkan ’ın talimatıyla bölgeye gitti. Bakanların hepsi vatandaşın yanında olurken bölgede hemen çadırlar kuruldu yardımlar için organize olundu. Mağdur vatandaşların tüm ihtiyaçları eksiksiz bir şekilde karşılandı. Peki ya yıllar önce tablo nasıldı? İşte 1999 depreminden hafızalara kazınan anlar ve gelinen noktanın özeti.

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Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
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17 Ağustos 1999 depreminden günümüz Türkiye’sine… Devlet tüm gücüyle millet için seferber

Tarihler 1999'u gösterirken tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşadı. 03.02'de gerçekleşen / Gölcük merkezli , resmi raporlara göre 17 bin 480 kişinin ölümüne neden oldu. Binlerce kişi yaralandı ve sakat kaldı. Gölcük'te adeta can pazarı yaşanırken gözler yetkili birilerini arıyordu.



BAŞBAKANI UYANDIRMAYA KIYAMADILAR

Dönemin Başbakanı o sırada uykusundaydı. 32. Gün belgeselinde de o dönem, Bülent Ecevit'e 'kıyamadıkları için' uykusundan uyandırılmadığı anlatılıyor. Enkazların altında kalan vatandaşlar ise devletten bir yardım eli uzatılması için günlerce beklemek zorunda kaldı. Hükümetin çaresiz kalması, can sayısının daha da artmasına neden oldu.



VATANDAŞ İSYANDAYDI

Türkiye'nin en acı günlerinden birini yaşadığı 17 Ağustos depreminden kalan görüntülerde, vatandaşların "Ne çadır var ne yiyecek, bir haftadır millet dondu, soğuktan öldü" şeklinde tepki gösterdiği görülüyor.



"BİZ SİZİNLE MUHATAP OLMUYORUZ"

1999'da yaşanan depremde, bir başka vatandaşın "Vali bey 'biz sizinle muhatap oluyoruz' diyor" sözleriyle tepkisini dile getirdiği görülüyor.



Bir diğer vatandaşın ise depremin ardından "3 gündür bir devlet görevlisi gelip de sizin haliniz, derdiniz ne diye sormadı" şeklindeki ifadeleri dikkat çekiyor.



depreminde ise Başkan Erdoğan talimat vermiş, birçok bakan en kısa zamanda deprem bölgesine giderek çalışmalarına başlamıştı.



NEREDEN NEREYE?
1999 depreminin acı hatıraları henüz tazeyken, Türkiye afet yönetimi konusunda çok hızlı yol aldı.

Devlet erkanı deprem bölgesine adeta kamp kurdu. Binlerce depremzedenin barınma ihtiyacı kısa süre içerisinde sağlandı.



Evi yıkılan vatandaşlara on binlerce lira yardım yapıldı.

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