Son dakika: Balık tutmak isterken canından oldu! İzmir'de acı olay

Gölde kaybolan şahsı kurtarmak için Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK), İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Kurbağa Adam Timi ve İtfaiye SAK Timi koordineli olarak gölde ve çevresinde arama kurtarma çalışmalarına başladı. Gölde kaybolan V.K.'nın cansız bedeni Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi tarafından sonar cihaz kullanılarak bulunarak gölden çıkarıldı. S.K.'nın cansız bedeni muayene ve otopsi için Selçuk Devlet Hastanesine sevk edildi.