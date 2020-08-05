Lübnan'daki patlamayla ilgili flaş açıklama!

Mecliste Sünnileri temsil eden en büyük siyasi blok konumundaki Müstakbel Hareketi'nin üyeleri, Hariri'nin başkent Beyrut'taki evinde bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası Müstakbel Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, dünkü patlamaya ilişkin devlete "tüm kurumları, bakanlıkları ve organlarıyla şeffaf şekilde yürütülecek adli ve güvenlik soruşturması" çağrısında bulunuldu.

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Bu soruşturmanın hiçbir şekilde pazarlığa açık olmaması, gerçeklerden kaçınılmaması ve sonuçları ne olursa olsun hakikatin etrafında toplanılması gerektiği belirtildi.

- SORUŞTURMAYA "ULUSLARARASI KATILIM" TALEBİ

Gerçeği ortaya çıkarabilecek ve adaleti sağlayabilecek uzman bir komite oluşturulması ve burada uluslararası uzmanların da bulunması gerektiğine işaret edilen açıklamada, Hariri'nin daha önce dile getirdiği "olaya ilişkin soruşturmada yurt dışındaki dostlardan da yardım istenmesi" yönündeki talebi yinelendi.

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın zamanlaması, koşulları, yeri, gerçekleşme şekli ve buna neden olan yanıcı maddeler açısından ciddi şüpheler barındırdığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca "patlamaya neden olan maddenin yıllardır neden orada tutulduğu, Lübnan'a kimler tarafından getirildiği, el konulmasına kimin izin verdiği ve güvenlik birimlerinin bu maddenin limanda bulunması konusunda neden sessiz kaldığı" gibi cevabını arayan bir dizi sorulara yer verildi.

- BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, son verilere göre ölü sayısının 135'e yükseldiğini, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve enkaz altında onlarca kayıp bulunduğunu açıklamıştı.

Patlamanın BM Uluslararası Lübnan Mahkemesi'nin eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastı davasında kararını açıklamasına günler kala gerçekleşmesi de dikkati çekiyor.