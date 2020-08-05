Beyrut Valisi Mervan Abbud: Yüz binlerce kişi 3 aydan önce evlerine dönemez!

ZARAR 3 İLA 5 MİLYAR DOLAR

Lübnan resmi ajansı NNA'ya açıklama yapan Beyrut Valisi Mervan Abbud, dün yaşanan şiddetli patlamanın başkentte neden olduğu maliyete ilişkin ilk kez konuştu. Vali Abbud, zararın 3 ila 5 milyar dolar civarında olduğunu ifade etti.