Beyrut Valisi Mervan Abbud: Yüz binlerce kişi 3 aydan önce evlerine dönemez!
Son dakika haberleri... Beyrut Valisi Mervan Abbud "Patlama sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce kişi, 2-3 aydan önce evlerine dönemez." dedi.
Lübnan Beyrut limanında bulunan 2 bin 750 ton ağırlığındaki amonyum nitrat maddesi nükleer bomba gibi patladı, liman enkaz yığınına döndü. Patlama sonrası açıklama yapan Beyrut Valisi Mervan Abbud "Patlama sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce kişi, 2-3 aydan önce evlerine dönemez." dedi.
ZARAR 3 İLA 5 MİLYAR DOLAR
Lübnan resmi ajansı NNA'ya açıklama yapan Beyrut Valisi Mervan Abbud, dün yaşanan şiddetli patlamanın başkentte neden olduğu maliyete ilişkin ilk kez konuştu. Vali Abbud, zararın 3 ila 5 milyar dolar civarında olduğunu ifade etti.
ŞİDDETLİ PATLAMA
NNA, patlamadan kısa süre önce Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktığını duyurmuş daha sonra depoda şiddetli bir patlama meydana gelmişti.
4 BİNDEN FAZLA YARALI
Lübnan Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim, olayın, daha önce el konulan patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydana geldiğini söylemişti. Lübnan Kızılhaçı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin ise yaralandığını bildirmişti.