05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Beyrut Valisi Mervan Abbud: Yüz binlerce kişi 3 aydan önce evlerine dönemez!

Son dakika haberleri...  " sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce kişi, 2-3 aydan önce evlerine dönemez." dedi.

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Giriş Tarihi: 05.08.2020 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
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Beyrut Valisi Mervan Abbud: Yüz binlerce kişi 3 aydan önce evlerine dönemez!

Beyrut limanında bulunan 2 bin 750 ton ağırlığındaki amonyum nitrat maddesi nükleer bomba gibi patladı, liman enkaz yığınına döndü. sonrası açıklama yapan "Patlama sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce kişi, 2-3 aydan önce evlerine dönemez." dedi.

ZARAR 3 İLA 5 MİLYAR DOLAR

Lübnan resmi ajansı 'ya açıklama yapan Beyrut Valisi Mervan Abbud, dün yaşanan şiddetli patlamanın başkentte neden olduğu maliyete ilişkin ilk kez konuştu. Vali Abbud, zararın 3 ila 5 milyar dolar civarında olduğunu ifade etti.

ŞİDDETLİ PATLAMA

NNA, patlamadan kısa süre önce Beyrut Limanı'nda maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktığını duyurmuş daha sonra depoda şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

4 BİNDEN FAZLA YARALI

Lübnan Emniyet Genel Müdürü , olayın, daha önce el konulan patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydana geldiğini söylemişti. Lübnan Kızılhaçı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

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