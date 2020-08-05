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Simpsons kehanetleri dünyayı şoke etti! Beyrut patlamasını önceden bildiler mi?
Dünyanın en ünlü çizgi filmleri arasında gösterilen Simpson, Beyrut patlamasından sonra yeniden gündem oldu. Daha önce dünyadaki birçok olay gerçekleşmeden bilen Simpson, 100 kişinin yaşamını yitirdiği binlerce insanın yaralandığı Beyrut'taki korkunç patlamayı da bildi. Tüm dünya bu olayın peşine düştü.
Giriş Tarihi: 05.08.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 11:26
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