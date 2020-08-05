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Simpsons kehanetleri dünyayı şoke etti! Beyrut patlamasını önceden bildiler mi?

Dünyanın en ünlü çizgi filmleri arasında gösterilen Simpson, Beyrut patlamasından sonra yeniden gündem oldu. Daha önce dünyadaki birçok olay gerçekleşmeden bilen Simpson, 100 kişinin yaşamını yitirdiği binlerce insanın yaralandığı Beyrut'taki korkunç patlamayı da bildi. Tüm dünya bu olayın peşine düştü.

Giriş Tarihi: 05.08.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 11:26
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Simpsons kehanetleri dünyayı şoke etti! Beyrut patlamasını önceden bildiler mi?

Donald Trump'ın ABD başkanı olmasını, corona virüsü, Facetime, akıllı saat, Yunanistan'ın borç temerrüdü, kripto para, Game Of Thrones'ta Dragon'un ateşli saldırısı da olmak üzere birçok önemli olayı daha yaşanmadan bölümlerinde yer veren dizinin Beyrut'ta dün yaşanan patlamayı da bildiği iddia ediliyor

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Simpsons kehanetleri dünyayı şoke etti! Beyrut patlamasını önceden bildiler mi?

19 Mart 2000 tarihinde yayınlanan bölümde, Trump'tan 'ABD eski Başkanı' olarak bahsedilmişti. Trump bu bölümün yayınlanmasından yıllar sonra 2016'da ABD Başkanı seçildi ve göreve başladı.

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Simpsons kehanetleri dünyayı şoke etti! Beyrut patlamasını önceden bildiler mi?

Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson koronavirüse yakalanmış ve karantinaya alınmıştı. Simsons fanları sosyal medyada 2007 yılındaki bir bölümü paylaşmaya başladı. 12 yıl önce yayınlanan bölümde, Tom Hanks, Büyük Kanyon'daki bir reklamda görülüyor ve "ABD hükümeti güvenilirliğini kaybetti, o yüzden benimkini ödünç alın. Ben Tom Hanks, beni şahsen görürseniz lütfen beni bırakın" ifadelerini kullanıyor.

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Simpsons kehanetleri dünyayı şoke etti! Beyrut patlamasını önceden bildiler mi?

Simpson hayranları Beyrut patlamasının ardından bu görüntüleri paylaşmaya başladı. Dizinin bir bölümünde Homer Simpson depodan patlayıcı satın alıyor ve eve götürdüğü patlayıcıyı yanlışlıkla yakıyor ve tüm şehir alevler altında kalıyor.

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Simpsons kehanetleri dünyayı şoke etti! Beyrut patlamasını önceden bildiler mi?

Dünya genelinde binlerce sosyal medya kullanıcısı bu görüntüleri paylaşarak Simpsonlar Beyrut patlamasını da bildi paylaşımları yapıyor.