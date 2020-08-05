Simpsons kehanetleri dünyayı şoke etti! Beyrut patlamasını önceden bildiler mi?

Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson koronavirüse yakalanmış ve karantinaya alınmıştı. Simsons fanları sosyal medyada 2007 yılındaki bir bölümü paylaşmaya başladı. 12 yıl önce yayınlanan bölümde, Tom Hanks, Büyük Kanyon'daki bir reklamda görülüyor ve "ABD hükümeti güvenilirliğini kaybetti, o yüzden benimkini ödünç alın. Ben Tom Hanks, beni şahsen görürseniz lütfen beni bırakın" ifadelerini kullanıyor.