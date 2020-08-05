05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu!

acı haberi duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 5 Ağustos 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman güvenlik korucumuz yaralanmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2020
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Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu!

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 5 Ağustos 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman güvenlik korucumuz yaralanmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

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