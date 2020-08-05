05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Muğla'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

Son dakika haberine göre; 'nın Dalaman ilçesinde taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. sevk edilen yaralılardan 4'ü ayakta tedavi edildi, bir kişinin ise tedavisi sürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2020
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Muğla'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

Dalaman Havalimanı'na turist taşıyan Samet Y, yönetimindeki 07 AFH 599 plakalı minibüs ile Mustafa Varan (57) idaresindeki 48 VG 797 plakalı otomobil, Dalaman Kapukargın Mahallesi kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Varan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada minibüsteki yolculardan 5'i çeşitli yerlerinden yaralandı.

Ambulanslarla Dalaman Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan 4'ü ayakta tedavi edildi, bir kişinin ise tedavisi sürüyor.

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