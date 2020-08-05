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Beyrut'taki patlama neden oldu? İşte Beyrut Limanı'ndaki patlamanın detayları...

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta atom bombası gibi bir patlama meydana geldi. Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesi sonucu patlama meydana geldiği dile getirildi. Patlamada 100'den fazla kişi hayatını kaybederken 4 bine yakın yaralı ve çok sayıda kayıp bulunuyor. Peki bu patlama neden meydana geldi? İşte ölüme götüren patlamanın izi...

Giriş Tarihi: 05.08.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 14:31
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Beyrut'taki patlama neden oldu? İşte Beyrut Limanı'ndaki patlamanın detayları...

Beyrut Limanı'nda dün 2 bin 750 ton amonyum nitrat bulunan bir depoda meydana gelen patlamada 100'den fazla kişi hayatını kaybederken 4 bine yakın kişi de yaralandı.

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Beyrut'taki patlama neden oldu? İşte Beyrut Limanı'ndaki patlamanın detayları...

Dünya gündemine bomba gidi düşen Lübnan'daki patlamanın nedeni ve nasıl olduğu ise merak konusu. İşte Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın detayları...

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Beyrut'taki patlama neden oldu? İşte Beyrut Limanı'ndaki patlamanın detayları...

Beyrut'ta meydana gelen büyük bir patlamadan sonra Lübnan'daki çoğu insan şehrin limanındaki bir hangarda depolanan 2.750 ton amonyum nitratı öğrendi.

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Beyrut'taki patlama neden oldu? İşte Beyrut Limanı'ndaki patlamanın detayları...

Bombalarda ve gübrelerde kullanılan malzemenin patlaması Lübnan'ın başkentinden çok sayıda kişi hayatını kaybederken binlerce kişi yaralandı.

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Beyrut'taki patlama neden oldu? İşte Beyrut Limanı'ndaki patlamanın detayları...

Patlamanın ardından Lübnan Gümrük Genel Müdürü Zahi yaptığı açıklamasında; "Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddelerin oluşturduğu tehlike için 6 kez yargıya başvuruda bulunduk. " ifadelerini kullandı.