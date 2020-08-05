Beyrut'taki patlama neden oldu? İşte Beyrut Limanı'ndaki patlamanın detayları...

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta atom bombası gibi bir patlama meydana geldi. Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesi sonucu patlama meydana geldiği dile getirildi. Patlamada 100'den fazla kişi hayatını kaybederken 4 bine yakın yaralı ve çok sayıda kayıp bulunuyor. Peki bu patlama neden meydana geldi? İşte ölüme götüren patlamanın izi...

Giriş Tarihi: 05.08.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 14:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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