15 Temmuz'un gazi çiftinden Başkan Erdoğan'a: Siz dik durun biz acıları şerefle çekeriz

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında eşiyle yaralanan Ahmet Yasin Kasarcı, önceki gün 13'üncü ameliyatını da başarıyla geçirdi. Omurilik ve kuyruk sokumundan ameliyat olan Kasarcı'yla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yakından ilgilendi.



'BEN VURULDUM YASİN'

Ameliyatının ardından SABAH'a konuşan Kasarcı, 15 Temmuz'da halı saha maçından sonra telefonla aradığı eşinden darbe girişimi olduğunu öğrenerek evine gittiğini, Erdoğan'ın "Sokaklara çıkın" çağrısının ardından yatsı namazını kılıp eşiyle dışarı çıktığını anlattı. Eşi ve kız kardeşiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gittiklerini ifade eden Kasarcı, "Allah o an korkuyu bizden aldı. Ölüm korkusu falan hiç aklımızın ucuna gelmiyordu. Hainlere karşı her zaman dik duruş sergileyen reisimizin arkasındayız. Siz dik durun biz gerekirse narkozsuz ameliyata gireriz. Acıları şerefle çekeriz. Bir canımız var. Bu vatana, bu bayrağa feda olsun. Vatana, bayrağa ihanet etmeyen herkese hakkım sonuna kadar helaldir" dedi. Kasarcı, köprüde yaralananlara hastaneye taşınmaları için yardımcı olduklarını ifade ederek "Duraklara yakın bir yerde eşim, 'Ben vuruldum Yasin' dedi.



Ahmet Yasin Kasarcı evinin salonunun duvarında asılı olan Başkan Erdoğan'la çekilen fotoğrafıyla gurur duyuyor.



Eşime döndüğüm zaman ben yanımdan aldım mermiyi. Aynı ateşle vurulmuş olabiliriz belki de. Tabi ben vurulunca bir anda sessizlik oldu, hiçbir şey duymuyorum. O an sinir sistemi bende çöktü. Kelime-i şehadet getirdim. Ayaklarım daha beni tutmadı, devrildim. Beni hastaneye kaldırmışlar. Ondan sonrası zaten bende yok." Vücudunun yan tarafından vurulduğu için kaburgalarının kırıldığını ve dalağının parçalandığına değinen Kasarcı, bugüne kadar 13 ameliyat olduğunu, sıfır nabızla hastaneye gittiğini, ilk ameliyatında dalağını aldıklarını, iki hafta sonraki ikinci ameliyatında ise mermiyi çıkardıklarını belirtti. Tedavilerin ve ameliyatların bugüne kadar sürdüğünü ifade eden Kasarcı, "Dalağım parçalanmış, kaburgalarım kırılmıştı. Olay yerinde aşırı kan kaybım da olmuştu. Bugüne kadar omurga ve omurilik üzerine dinlendirilerek ameliyatlar yapıldı. Kurşun benim sinirlerime geldiği için ayağım hareket etmiyordu. Sinirlerim yanmıştı. Sürekli ağrı içerisindeyim. Tek başına yürüyemiyorum, zorlanıyorum. Tek başına dengede duramıyorum. Bu ameliyatlar daha iyi yürümemi sağlamayacak, ayaklarımın düzelme şansı maalesef yok ama en azından ağrıyı azaltacak. Bu yüzden yapılan tetkikler sonucunda hasarlı olan bölgeye, omurgama en son ameliyat olduğumda, pil taktılar, bataryasını kaburgamın içine koydular. O bölgeye elektrik akım veriliyor. Kuyruk sokumumda ve belimde dayanılmaz ağrılar vardı. Geçen hafta başında olduğum ameliyatla bu ağrılarımın biraz olsun dineceğini umuyorum" dedi. Ahmet Yasin Kasarcı'nın eşi Ayla Kasarcı ise "Namazlarımızı yeni bitirmiştik Sayın Cumhurbaşkanımız'ın çağrısını duyduk ama inanın ben sadece 'Meydanlara davet ediyorum' kısmını anladım ve sonra evden çıktık. Biz bu sürecin sancılarını gururla, şerefle çekiyoruz" dedi.





HER ŞEYİ GÖZE ALARAK GİTTİK

(Ayla Kasarcı) - Biz zaten o gece her şeyi göze alarak gittik. Eşimin ağrıları çok rahatsız edici bir şey. Ağrının geçmesi yeterli bizim için. Yani yürüyüşünün düzelip düzelmemesinin hayatımızda çok önemi yok. Çok aktif yürüyemiyor ama bunlar da geçecek inşallah. Önce vatan.

