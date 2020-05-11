Türkiye'nin ambulans uçakla Ankara'ya getirdiği Leyla Gülüşken'in babası Emrullah Gülüşken taburcu edildi
İsveç'te koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi edilmeyen Leyla Gülüşken'in babası Emrullah Gülüşken'e el uzatan Türkiye olmuştu. Ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken, Ankara'da tedavi altına alınmıştı. Leyla Gülüşken'in babası Emrullah Gülüşken, tedavisi tamamlanarak hastaneden taburcu edildi.
İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla gönderilen ambulans uçakla çocuklarıyla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken, tedavisi tamamlanarak hastaneden taburcu edildi.
EMRULLAH GÜLÜŞKEN TABURCU OLDU
İsveç'in Malmö kentinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktığı halde evine gönderilen 4 çocuk babası Emrullah Gülüşken (47), kızlarının sosyal medyadaki çağrısının ardından ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmiş ve Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
Yoğun bakıma yatırılarak gerekli tedavileri uygulanan Gülüşken, durumunun iyiye gitmesi üzerine servise alınarak izlenmeye devam edildi. Uygulanan tedavi sonrası virüsü yenen Gülüşken'e ayrıca karaciğer ile diyabet tedavisi de uygulandı. Serviste yapılan tedavisinin ardından değerleri düzelen Gülüşken, Ankara Şehir Hastanesinden taburcu edildi.
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