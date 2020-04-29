Leyla Gülüşken: Sosyal medyada linç kampanyasına maruz kalıyoruz
İsveç’ten Türkiye’ye getirilen korona virüs hastası Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken, “2 gündür sosyal medyada türlü iftiralarla hedef gösterilerek linç ediliyoruz” dedi.
İsveç'in Malmö kentinden Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken ve ailesi sosyal medyada trollerin hedefi haline geldiklerini belirtti. Sosyal medyada İsveç'ten sınır dışı edilecekleri yönünde haberler dolaştığını aktaran Gülüşken, ''Biz zaten İsveç vatandaşıyız, sadece babam Türk vatandaşı onunda süresiz oturumu var. Bizim hakkımızda böyle bir mahkeme kararı falan yok. Ama, İsveç'teki PKK'lılar, bize dava açıp sınır dışı edilmemizi isteyeceklermiş. Bunu sosyal medyada ''İsveç Göçmenler Ajansı aileyi sınır dışı ediyor' şeklinde iftira atarak dolaşıma sokmuşlar" dedi. Gülüşken, ''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı ile akraba olduğumuza dair yine sosyal medyada kara propaganda haberleri ile çalkalanıyor'' ifadelerini kullandı.
Konya'nın Kulu ilçesinden olmadığını söyleyen Gülüşken, ''Batman'ın Gerçüş ilçesinin Kayapınar köyündenim. Konya'nın Kulu ilçesi ile bir bağım yok. Sayın Fahrettin Koca ve Abdullah Ağralı'da kesinlikle akrabam değil'' dedi.
Babasının BMW önünde çektirdiği bir fotoğraf ve İsveç'te hastanede çekilen bir fotoğrafını da değerlendiren Gülüşken, ''Babamın 2014 yılında İsveç'te hastanede çekilen bir fotoğrafını bulup sosyal medyada servis etmişler. Sanki bu fotoğraf bir hafta öncesine aitmiş gibi. Birde babamın arkadaşının BMW arabası önündeki çektirdiği bir fotoğraf var, onu da sosyal medyada yayınlayıp, bizi milyoner göstermişler. Bizim kesinlikle arabamız yok. Türkiye'nin bize yardım etmesi çok kişinin zoruna gitmiş adeta linç ediliyoruz'' ifadelerini kullandı.
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