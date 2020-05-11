11 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Şırnak'ta yapılan operasyonda teröristlerin mühimmatları ele geçirildi

Şırnak'ta yapılan operasyonda teröristlerin mühimmatları ele geçirildi

'ya yapılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. 'taki Faraşin Yaylasın'da yapılan operasyonda, teröristlerin toprağa gömdüğü mühimmatlar ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2020
ABONE OL
FARAŞİN YAYLASIN'DA GÖMÜLEN MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ

'ın Beytüşşebap ilçesindeki 'nda güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 'lı teröristlerce toprağa gömülü uzun namlulu silahlar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri amacıyla Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası bölgesinde operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada teröristlerin toprağa gömdüğü 2 keskin nişancı tüfeği, 6 Kaleşnikof tüfeği, 734 mermi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA